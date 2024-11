Devenir entrepreneur, du rêve à la réalité à Courroux

Les entrepreneurs en herbe avaient rendez-vous ce mardi après-midi à Courroux. Le premier Forum de la création d’entreprises du canton du Jura s’est tenu au Parc suisse de l’innovation. Conférences et ateliers ont été proposés à une soixantaine de personnes par la Promotion économique du canton du Jura, Creapole et Basel Area. Johannes Bohren, directeur entrepreneuriat chez Basel Area, estime qu’il est « important d’encourager les gens à faire le pas, c’est important pour l’innovation dans l’économie ». L’Institut pour les jeunes entrepreneurs (Institut für Jungunternehmen) a coorganisé l’évènement. Son directeur pour la Suisse latine, Douglas Finazzi, explique « qu’être entrepreneur est une tâche difficile et qu’il s’agit de donner un cadre ».