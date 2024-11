Martial Courtet : « On ne va pas mettre l’enseignement jurassien à feu et à sang »

Le ministre jurassien de la formation, Martial Courtet, tente de répondre à certaines inquiétudes après la phase de consultation – qui s’est achevée fin octobre - du projet de réforme de l’école secondaire. Contacté, il a accepté de commenter l’esprit général de la nouvelle grille horaire, ne pouvant pas se prononcer sur le détail avant que le dossier ne soit présenté en commission début décembre. « Cela part déjà d’un constat, notre grille horaire date de 1993. C’est peut-être le moment de prendre en compte l’évolution de la société, de nos élèves et de leurs besoins », justifie Martiel Courtet qui cite pour exemple l’oralité des langues qui se verrait renforcée. « On a entendu ce qui vient de la base, des enseignants mais aussi des milieux professionnels qui sont les futurs employeurs de nos élèves. Et j’ai entendu, venant d’entreprises, qu’il fallait que les jeunes soient plus en adéquation au niveau de l’anglais, en tout cas il y a plus d’attentes au niveau de cette expression orale », relate le ministre.





« Evaluer ce qui est devenu obsolète ou moins important »

La nouvelle grille horaire prévoit notamment une refonte des options, la disparition de certaines matières (telles que le latin et l’italien), ou le regroupement de divers cours à options sous une nouvelle appellation. « Évidemment on doit faire des choix, voir à la lumière des retours ce qui est devenu obsolète ou moins important. Rien dans la grille horaire actuelle n’est obsolète, mais il y a peut-être des choses devenues moins prioritaires et c’est ça que nous devons évaluer pour faire une grille horaire efficace et surtout en adéquation avec les besoins », confie Martial Courtet qui laisse entendre qu’au regard des contributions reçues, la réforme finale pourrait nettement diverger du projet initial présenté l'été dernier. « Oui vraiment parce que c’était le but ! Et je me réjouis que beaucoup d’enseignants aient fait l’effort d’apporter leur contribution. On se basera sur le terrain, sur la réalité, on ne veut pas changer pour en faire quelque chose de théorique ou politique, on veut du concret ».