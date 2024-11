Plus flexible, la formation des enseignants primaires mue pour séduire

Une formation des enseignants primaires plus moderne et dans l’air du temps… La HEP-BEJUNE a présenté ce jeudi une flexibilisation de la durée des études dispensées sur les sites de Delémont et La Chaux-de-Fonds. Dès la rentrée prochaine, les étudiants auront la possibilité de se former à temps partiel, en cinq ans maximum, contre trois ans à temps plein actuellement. Le contenu et les exigences sont maintenus, seuls le nombre de crédits effectués par semestre et les horaires de formations pourront en partie être adaptés. L’objectif est de permettre à un public plus large, personnes en reconversion ou jeunes parents, de suivre la formation. « La génération actuelle voit autre chose dans sa vie, à 20 ans, que ses études », ajoute Patricia Groothuis, responsable de la filière primaire à la HEP-BEJUNE. Finalité recherchée, augmenter le nombre d’étudiants (quelque 300 actuellement en filière primaire) et donc d’enseignants alors que la « pénurie des enseignants arriverait aux portes de l’espace BEJUNE ».