Le futur café de la Maison de santé a trouvé son gérant

KKO3 sera l’exploitant du futur café de la Maison de santé de Porrentruy. Un an après l’arrivée des premiers locataires, la société Les Bennelats annonce dans un communiqué vendredi la désignation de l’entreprise ajoulote pour la gérance du bar de la résidence. Elle souligne « l’entrepreneuriat audacieux et l’approche innovante et motivante de KKO3 » comme critères de décision déterminants parmi les 16 dossiers consultés. La société décrit le futur café comme « un lieu de rencontres fédérateur et de partage pour les habitants et les visiteurs ». L’ouverture est programmée au cours de l’année 2025, à l’issue de travaux d’aménagement. /comm-cra