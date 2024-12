Concept inédit pour les encombrants dans les Franches-Montagnes

C’est désormais officiel et c’est une première en Suisse romande : sept communes franc-montagnardes et le village du Jura bernois de La Ferrière se sont associés pour proposer un service de déchèterie mobile à leur population dès le 1er janvier prochain. Ce projet baptisé « Prox-iti » et réalisé avec la collaboration de l’entreprise Vadec est né d’une initiative des conseils communaux du Noirmont, de Saignelégier et de St-Brais. Montfaucon, Le Bémont, Les Bois, Muriaux et donc La Ferrière ont adhéré, alors que Les Breuleux, Les Enfers et Soubey sont restés en marge. Ces trois dernières localités auront toujours la possibilité de rejoindre le groupe à l’avenir si le souhait se manifeste.

Ce service itinérant fera ainsi le tour des communes partenaires pour que les citoyens puissent se débarrasser des déchets encombrants et occasionnels. « Il y avait une inégalité de traitement entre les villages pour les encombrants. On avait envie de rétablir la situation », explique Florence Girard, conseillère communale du Noirmont et responsable du projet « Prox-iti ». En effet, il y aura 37 possibilités annuelles dès 2025 de bénéficier de la déchèterie mobile dans toutes les communes partenaires, contre 2 à 12 aujourd’hui selon la localité de résidence.

Une carte d’accès individuelle au service itinérant sera délivrée aux ménages et entreprises en début d’année prochaine. Les sessions auront lieu les mercredis de 14h à 18h.