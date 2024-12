De Burrus à la fermeture de BAT dans un documentaire

La fermeture de l’usine de cigarettes BAT à Boncourt fait désormais l’objet d’un documentaire. Le film « Les cendres de l’industrie » a été réalisé par le Genevois Laurent Graenicher. Le documentaire retrace, en 52 minutes, l’histoire de l’entreprise fondée et dirigée par la famille Burrus avant d’être cédée à la multinationale BAT qui a décidé, en 2022, de fermer l’usine. Il est composé d’images d’archives mais aussi d’interviews d’anciens employés et de personnalités du village. Le film est projeté ce dimanche à 10h30 à l’école de Boncourt et sera diffusé mercredi prochain sur RTS1. Le documentaire montre la forte opposition entre la gestion paternaliste basée sur le christianisme social de la famille Burrus et celle d’une multinationale à la recherche de la seule rentabilité. Laurent Graenicher avait été mandaté, à la base, pour suivre la crise sociale qui résulterait de la fermeture de l’usine mais il a changé son fusil d’épaule en cours de route. « De crise sociale, il n’y a pas vraiment eu lieu puisque les accords sociaux ont satisfait tout le monde, même s’il est extrêmement difficile de fermer une usine et d’avoir 200 personnes qui perdent leur travail », relève le Genevois. Laurent Graenicher souligne également que la particularité de la fabrique boncourtoise de cigarettes, c’est précisément « l’impact de la famille Burrus sur la communauté à travers tous les investissements qui ont été faits pour la collectivité ».