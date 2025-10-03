Le nouveau propriétaire du site BAT, de restaurateur à entrepreneur

Zhi-Wei Guan a racheté les lieux le mois dernier. Dans un entretien accordé à RFJ, il précise ses projets pour l'ancien site de British American Tobacco et raconte son parcours atypique.
Le nouveau visage du site de BAT à Boncourt, en sommeil depuis trois ans et le départ du cigarettier, se précise. L'entrepreneur Zhi-Wei Guan, habitant de Moutier, a racheté les lieux à British American Tobacco pour un montant confidentiel. Un rachat bouclé le mois dernier via sa société Loxo Immo sàrl. « Plusieurs sociétés pourront travailler dans cette grande surface, actives par exemple dans les secteurs de la logistique, de l’horlogerie comme la marque Festina, la pharmaceutique est aussi intéressée. C’est tout près de la douane, c’est un bon emplacement », explique Zhi-Wei Guan, qui dispose désormais d’une surface de 70'000 m2. Le secteur de la santé intéresse aussi le nouveau propriétaire qui projette « des appartements protégés ou un home » dans les anciens locaux de l’administration de BAT.
Entretien avec Zhi-Wei Guan.
L’expérience de l’ancienne verrerie à Moutier
Le rachat de BAT n’est pas un coup d’essai pour le Prévôtois. Il y a cinq ans, il a acquis l’ancienne verrerie à Moutier. Plus d’une quinzaine de sociétés louent aujourd’hui ces locaux. Si l’entrepreneur se décrit désormais comme un « instinctif » en affaires, il a auparavant travaillé dans la restauration, à l’Hôtel du Jura à Sorvilier. « J’ai eu le courage d’essayer de sortir de la restauration et de devenir industriel », raconte Zhi-Wei Guan. /mmi