Le nouveau propriétaire du site BAT, de restaurateur à entrepreneur

Le nouveau visage du site de BAT à Boncourt, en sommeil depuis trois ans et le départ du cigarettier, se précise. L'entrepreneur Zhi-Wei Guan, habitant de Moutier, a racheté les lieux à British American Tobacco pour un montant confidentiel. Un rachat bouclé le mois dernier via sa société Loxo Immo sàrl. « Plusieurs sociétés pourront travailler dans cette grande surface, actives par exemple dans les secteurs de la logistique, de l’horlogerie comme la marque Festina, la pharmaceutique est aussi intéressée. C’est tout près de la douane, c’est un bon emplacement », explique Zhi-Wei Guan, qui dispose désormais d’une surface de 70'000 m2. Le secteur de la santé intéresse aussi le nouveau propriétaire qui projette « des appartements protégés ou un home » dans les anciens locaux de l’administration de BAT.

