Un paquet de souvenirs de BAT a été déposé sous le sapin des archives cantonales

... pour une importance particulière

En plus de l’aspect souvenir et savoir-faire, il y a également une notion de prise de conscience là derrière. Certains documents pourraient s’avérer très utiles dans la compréhension de la société. Si l’on prend l’exemple des affiches marketing, elles regorgent d’informations utiles. « Cela peut aider les personnes qui s’occupent des addictions au tabac. De voir comment ce tabac était mis en valeur et quels codes il transmet. On se souvient qu’il y avait beaucoup de discours autour de la liberté et de la virilité qui étaient transmis sur ces affiches. Il faut donc se rendre compte de ce que c’était dans les années 80-90 », relate Antoine Glaenzer. Il y a donc une véritable utilité publique. Une chose est sûre, les archives cantonales ont du pain sur la planche. /lge