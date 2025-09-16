Le site de BAT va revivre à Boncourt

Le cigarettier américain annonce ce mardi soir avoir trouvé un repreneur pour l’ensemble de ...
Le site de BAT va revivre à Boncourt

Le cigarettier américain annonce ce mardi soir avoir trouvé un repreneur pour l’ensemble de son site ajoulot. Des groupes comme Festina et Lotus pourraient s’installer à Boncourt.

Le site de BAT à Boncourt a trouvé un nouvel acquéreur. (Photo archives : Georges Henz) Le site de BAT à Boncourt a trouvé un nouvel acquéreur. (Photo archives : Georges Henz)

Le site industriel laissé vide par BAT a trouvé preneur à Boncourt. British American Tobacco Switzerland (BAT) annonce ce mardi soir avoir signé la vente de l’ensemble du site, sans toutefois préciser le nom du repreneur. Il s’agit de Loxo Immo sàrl, dont l’un des associés Zhi-Wei Guan a confirmé à RFJ avoir signé la vente « en milieu d’après-midi ». Cette annonce attendue intervient près de trois ans après l’arrêt de la production du géant cigarettier sur son site ajoulot.

Zhi-Wei Guan est un investisseur établi à Moutier. Il accomplit à Boncourt une opération sensiblement similaire à celle entreprise il y a quelques années à Moutier dans les anciens locaux de la verrerie. Ce citoyen suisse d’origine asiatique veut « créer de la surface pour permettre à plusieurs entreprises de s’implanter à Boncourt ». L’idée est donc de segmenter les 70’000 m2 du site réparti sur plusieurs bâtiments pour amener de la vie économique. Les groupes horlogers Festina et Lotus sont sur les rangs pour s’installer à Boncourt prochainement, a assuré Zhi-Wei Guan à RFJ.


BAT conserve son entrepôt d’expédition

BAT précise dans son communiqué que son département d’expédition toujours implanté dans un entrepôt à Boncourt va y rester. Il compte une vingtaine d'employés, notamment plusieurs personnes en situation de handicap de la Fondation Les Castors. /comm-clo


