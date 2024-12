Un public bien présent pour les vins jurassiens

L’Association des vignerons jurassiens (AVJ) dresse un bilan positif de sa dégustation de vins de la région qui s’est déroulée samedi à la Maison Wicka à Delémont. Malgré une météo plus que maussade, environ 250 personnes ont pris part à la manifestation. Il s’agissait de la première dégustation commune mise sur pied par l’AVJ. Les organisateurs se disent ainsi « agréablement surpris » par la fréquentation. Huit vignerons du canton du Jura étaient présents pour faire découvrir leurs produits. C’est entre 11h et 13h ainsi qu’entre 17h et 18h que le public s’est montré le plus nombreux. /fco