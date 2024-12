Le marché au bétail fait son retour à Porrentruy

Les éleveurs et leurs bêtes retrouvent peu à peu les marchés au bétail. Après la levée de séquestre due à la maladie de la langue bleue début décembre, les différents marchés au bétail reprennent des couleurs. Lundi matin à Porrentruy, une soixantaine de vaches étaient proposées à la vente. Certains éleveurs ont été particulièrement touchés par la maladie de la langue bleue, à l’image de Patrick Chételat, agriculteur à Courcelon, pour qui retrouver le marché est une bonne chose. « On est contents que le séquestre soit levé, mais les pertes sur l’exploitation sont conséquentes. Il ne faudrait pas deux ou trois années comme ça, car on en a vraiment bavé. »





Une épreuve supplémentaire dans une année déjà très difficile

Cette maladie et ses conséquences parfois lourdes viennent s’ajouter à une année 2024 déjà particulièrement compliquée pour les agriculteurs. Plusieurs nous ont confié n’avoir « jamais connu ça depuis 30 ans », citant notamment une météo particulièrement défavorable. Alors que près d’une exploitation sur quatre a été touchée par la maladie de la langue bleue dans le canton du Jura, aujourd'hui, c'est la question de la vaccination qui se pose. Beaucoup d'agriculteurs espèrent une aide pour surmonter ces coûts supplémentaires. Dans les exploitations épargnées par la maladie, comme celle de Félicien Oeuvray à Chevenez, on attend avant de décider s’il procédera à la vaccination. « On verra comment ça évolue et s’il y a des cas dans mon exploitation je serai prêt à vacciner. »