Une période exceptionnelle pour les téléskis jurassiens

Les exploitants des téléskis du canton du Jura ont le sourire jusqu’aux oreilles. Les installations des Breuleux et des Genevez ont pu profiter d’excellentes conditions pour la période des vacances de Noël et de Nouvel-An. La neige est arrivée en bonne quantité quelques jours avant Nöel et elle s’est bien maintenue grâce à des températures négatives. Le beau temps a également été de la partie et les skieurs se sont donc rendus en nombre sur les pistes de la région. Le téléski des Breuleux a ainsi pu ouvrir durant 13 jours consécutifs à partir du 23 décembre. Le président de la société Téléski Les Breuleux SA, Clément Adam, ne cache pas sa satisfaction. « J’ai recherché dans nos archives et je pense que la dernière fois, c’était en 2011 où nous avons pu ouvrir plusieurs jours de suite entre Noël et Nouvel-An », relève l’homme qui préside aux destinées des remontées mécaniques breulotières. Clément Adam précise que la saison est ainsi d’ores et déjà sauvée du point de vue financier.