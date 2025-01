Dave Cattin dirigera la nouvelle Croisée des Loisirs

La nouvelle Croisée des Loisirs à Delémont se dote d’un directeur. Dave Cattin a été nommé à ce poste, selon un communiqué reçu ce mercredi matin. Il entrera en fonction cet été à la tête du futur centre de sports et de loisirs dont l’ouverture est prévue à la fin de l’année. Dave Cattin est actuellement directeur de Cinémont situé juste à côté. Il dirige le multiplexe de cinéma depuis son ouverture il y a près de dix ans. Dave Cattin se réjouit de cette nouvelle mission qu’il dit avoir acceptée au regard « de la qualité du projet ». Il rappelle que la réalisation du futur centre de sports et de loisirs représente un investissement de plusieurs millions de francs et qu’il est porté par des promoteurs de la région. « Tout était réuni pour que le cadre me plaise et que je parte dans ce projet », précise Dave Cattin. La nouvelle Croisée des Loisirs fonctionnera à l’image d’un centre commercial. Chaque partenaire – qu’il s’agisse du parc de trampoline, du fitness, du restaurant ou de l’hébergement collectif – restera indépendant. Le directeur exploitera toutefois directement certaines activités comme le bowling, la partie événementielle ou encore les sports de raquettes. Les travaux de transformation de la future Croisée des Loisirs ont démarré en novembre dernier et avancent conformément au calendrier. La quasi-totalité des surfaces sont déjà louées ou sur le point de l’être.