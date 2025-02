Le nouveau Centre de Recherche et de Conservation ouvre ses portes au public

Au final, le bâtiment aura couté un peu plus de 6 millions de francs, contre les 13 millions qui avaient été devisés au départ. « Le résultat, je le trouve excellent et dans le respect d’un cadre financier. On a quasiment divisé par deux les ambitions du début, tout en permettant d’atteindre les objectifs », explique Martial Courtet. Les premiers résidents de ce bâtiment ont pris leur quartier il y a quelques mois déjà. JURASSICA et la section d’archéologie du canton ont commencé de travailler à l’intérieur et tout semble bien se passer, selon le ministre. « On veut des synergies. Les liens sont très forts avec des objectifs communs et c’est une grande force de collaborer de cette façon, car il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Il y a déjà l’aspect conservation. C’est la loi qui nous oblige à conserver le patrimoine dans de bonnes conditions. Il y a également tout le reste, comme la recherche. C’est la seule antenne universitaire dans le Jura, donc c’est vrai que ce lien avec la formation est très important », raconte-t-il. Le public aura l’occasion de se faire une idée ce week-end, lors des portes ouvertes. /lge