Une situation délicate pour les canalisations en Haute-Sorne

La situation des canalisations de Haute-Sorne devient inquiétante. Le réseau d'eau de la commune vadaise est vétuste, avec une moyenne d’âge des tuyaux d’environ 60 ans. Le problème se traduit par de nombreuses fuites d’eau dans les différents villages. La commune n’est pas en mesure financière de proposer des projets dans l’immédiat et ne peut qu’agir sur les réparations des fuites d’eau. Les réfections doivent être effectuées dans l’urgence « afin de garantir à nos abonnés une alimentation en eau potable dans les meilleurs délais. Nous n’agissons pas du tout pour résoudre la problématique du renouvellement », indique la conseillère communale en charge des services communaux, Céline Grellier. L’état du réseau d’eau de Haute-Sorne est causé par les « choix politiques des 30 dernières années ». La valeur de ce réseau est aujourd’hui estimée à environ 57 millions de francs. Selon Céline Grellier, « avec une durée de vie moyenne de 70 ans, il faudrait investir au moins 800'000 francs par an pour le renouveler ». Le budget 2025 prévoit des investissements à hauteur de 461'000 francs grâce l’apport de liquidités annuel prévu par la loi LGEaux. La conseillère communale ajoute que « même dans les investissements, on agit dans l’urgence par manque de moyens ».