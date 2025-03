La dernière raffinerie de Suisse veut poursuivre ses efforts pour le climat

Ambition neutralité carbone

En 2020, le groupe BP annonçait vouloir se réorganiser et investir massivement pour atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050. Une ambition que le pétrolier semble avoir définitivement abandonnée ces derniers mois. Ce n’est pas le cas de la raffinerie de Cressier qui dit encore garder ce but en tête. « Notre responsabilité est de faire ce qu’on peut pour stopper le réchauffement climatique, et donc de viser la neutralité carbone. Maintenant, quand et comment y arriver ? C’est très difficile de le dire aujourd’hui », conclut Enrique Espin. /gjo