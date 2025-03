Dix députés ne pourront pas se représenter

Ils sont dix à ne pas pouvoir se représenter lors des prochaines élections cantonales. Comme le prévoit l’article 66 de la constitution cantonale, les députés au Parlement jurassien sont rééligibles deux fois de suite au maximum. Deux partis sont les plus concernés en vue du scrutin du 19 octobre : l’UDC avec quatre représentants et le PS avec trois représentants. Sur les dix, huit sont députés et deux sont suppléants. Ils ont la particularité d’avoir tous été élus en 2010, réélus en 2015 et en 2020, mais la situation est bien différente d’un parti à l’autre.

L’UDC avec Romain Schaer, Yves Gigon, Claude Gerber et Didier Spiess, démissionnaire pour la semaine prochaine, connaîtra un important renouvellement. Ils représentent un tiers des parlementaires du groupe et trois d’entre eux sont ajoulots. Le président de l’UDC Jura Alain Koller relativise ces départs et met en avant le rajeunissement des candidats.