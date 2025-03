La scène de la BFM reprend du service

Une nouvelle équipe d’animation à la Brasserie des Franches-Montagnes à Saignelégier. Patrick Dujany, Jeanne Lusa et Thomas Queloz s’associent sous la bannière de l’association Trudi et Doudi Productions, un nom inspiré de celui de leurs deux koalas en peluche. « On est mus par la même envie de développer la région, de créer des synergies avec d’autres artistes et par le désir d’animer les Franches-Montagnes », explique Patrick Dujany.

Les trois amis baignent dans la musique depuis de nombreuses années. Patrick Dujany en tant qu’animateur radio et fondateur et chanteur du groupe de métal MXD, Jeanne Lusa en tant que coordinatrice du collectif Les Cramias et Thomas Queloz en tant que guitariste du Serge Band.

Ils ont décidé de prendre bénévolement la relève après neuf mois de silence et la dissolution de la Hopscène. « On va prendre de notre temps pour animer cette scène de la BFM qui est un bijou merveilleux dans un écrin fantastique que sont les Franches-Montagnes », relève Patrick Dujany.