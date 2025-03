Vers une solution après l’erreur lors de l’élection d’une juge suppléante

Une solution se dessine au Parlement jurassien après l’erreur de calcul qui s’est produite lors de l’élection d’une juge suppléante le 19 février. Le Bureau du législatif indique mercredi avoir décidé de soumettre au plénum le 19 mars un arrêté constatant l’élection d’Alice Sandoz. Cette dernière aurait dû être élue à la place de Maude Roy Gigon qui est en réalité arrivée troisième et non première du scrutin. Le Bureau du Parlement ajoute avoir pris cette décision en raison de la déclaration de renoncement de Maude Roy Gigon. Avec 35 voix récoltées, Alice Sandoz obtient la majorité absolue et remplit ainsi les conditions pour être élue, souligne le communiqué. En parallèle, le Bureau a constaté l’élection de Pablo Probst, vu que son résultat n’est pas concerné par l'erreur de calcul.

L’ordre du jour de la séance du 19 mars a été modifié pour y ajouter l’arrêté en question. En cas d’adoption du texte par le Parlement, Alice Sandoz fera la promesse solennelle devant le président du législatif en même temps que les nouveaux membres des autorités judiciaires. /comm-alr