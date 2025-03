Surprise, les comptes 2024 de Delémont affichent un important bénéfice

Bonne surprise pour les comptes de la Ville de Delémont. Ils afficheront un bénéfice de plus de cinq millions de francs pour 2024 alors que le budget prévoyait un équilibre. Cet excellent résultat découle de recettes fiscales exceptionnelles et de réévaluation de patrimoine, révèle le Quotidien jurassien ce samedi. Quelques semaines après le refus du peuple d’augmenter les impôts et de valider le budget 2025, le maire Damien Chappuis précise que ces bons chiffres ne résolvent pas le déficit structurel de la Ville, mais que la mise sous tutelle est écartée. /rce