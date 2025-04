La ligne Porrentruy-Bonfol fête ses nouvelles gares

Des gares modernisées et des infrastructures ferroviaires renouvelées : les Chemins de fer du Jura (CJ) organisent ce dimanche (jusqu’à 18h) la Fête de la ligne Porrentruy-Bonfol. L'occasion d'inaugurer la modernisation des gares et le renouvellement des infrastructures ferroviaires. « La totalité de l’aspect des gares de Bonfol et Alle change. Un quai de plus de 100 m de long, une marquise qui protège de la pluie, de nouveaux abris pour les vélos, etc. », explique le directeur des CJ Jean-Frédéric Python. L’investissement total pour ces travaux sur la ligne de 11 km atteint 55 millions de francs, pris en charge par la Confédération. « Avant de commencer les travaux, la Confédération posait la question de moderniser ces gares. Le canton du Jura, l’Ajoie et les communes de Porrentruy, Alle, Vendlincourt et Bonfol se sont mobilisés. C’est l’aboutissement de ces négociations », se réjouit Jean-Frédéric Python.