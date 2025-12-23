Rébecca Dougoud veut apporter son expérience aux CJ

La nouvelle directrice prendra les rênes des Chemins de fer du Jura dès le 1er avril prochain. Armée d’années d’expérience, le secteur des transports n’a (presque) plus aucun secret pour elle. Elle livre sa première interview.
Elle a plus de 30 ans d’expérience en mobilité et transports publics : Rébecca Dougoud dirigera les Chemins de fer du Jura dès le 1er avril prochain. Actuellement consultante pour des projets de mobilité et de territoire, elle s’implique aussi dans l’organisation de formations continues dans le domaine des transports publics. Une casquette que la future directrice des CJ laissera derrière elle. Rébecca Dougoud reste encore responsable des cours préparatoire Manager en transports publics jusqu’à son entrée en fonction.
La Franco-Suisse possède plus d’une corde à son arc : elle a travaillé autant du côté des commanditaires que des entreprises de transport. Elle a par exemple siégé à la Direction générale de la Mobilité de l’Etat de Genève et fait partie des membres de la Direction des Transports publics de la Région Lausannoise. Même si Rébecca Dougoud baigne dans le secteur depuis des décennies, il reste encore beaucoup à découvrir : « C’est un domaine passionnant que j’ai vu sous différents angles. Si je pensais avoir fait le tour, je serais partie à la retraite, je n’aurais pas postulé aux CJ », estime-t-elle.
Rébecca Dougoud : « Si je pensais avoir fait le tour du domaine des transports, je serais partie à la retraite, je n’aurais pas postulé aux CJ »
La Franco-Suisse aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie globale des CJ, présentée le 16 juin. Un projet phare que la future directrice des Chemins de fer du Jura prend très à cœur. « Une stratégie est nécessaire, car le monde change. Les CJ d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, et les habitants ont également évolué », explique Rébecca Dougoud.
« Une stratégie est nécessaire, car le monde change. Les CJ d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. »
Fin août, Jean-Frédéric Python est parti précipitamment de son poste de directeur des CJ. Sans révéler la raison de ce départ, l’entreprise a précisé qu’aucune faute grave n’avait été commise. L’intérim a été assuré par Pierre André Meyrat. Pas évident de prendre les rênes après ça… Rébecca Dougoud ne s’en inquiète pas pour autant : « Je n’ai pas l’impression qu’il y ait une mauvaise ambiance aux CJ. Il y a une histoire qui appartient à l’entreprise. Des décisions ont été prises par le Conseil d’administration. Maintenant il faut se projeter vers l’avenir. » /ehe