Rébecca Dougoud veut apporter son expérience aux CJ

Elle a plus de 30 ans d’expérience en mobilité et transports publics : Rébecca Dougoud dirigera les Chemins de fer du Jura dès le 1er avril prochain. Actuellement consultante pour des projets de mobilité et de territoire, elle s’implique aussi dans l’organisation de formations continues dans le domaine des transports publics. Une casquette que la future directrice des CJ laissera derrière elle. Rébecca Dougoud reste encore responsable des cours préparatoire Manager en transports publics jusqu’à son entrée en fonction.

La Franco-Suisse possède plus d’une corde à son arc : elle a travaillé autant du côté des commanditaires que des entreprises de transport. Elle a par exemple siégé à la Direction générale de la Mobilité de l’Etat de Genève et fait partie des membres de la Direction des Transports publics de la Région Lausannoise. Même si Rébecca Dougoud baigne dans le secteur depuis des décennies, il reste encore beaucoup à découvrir : « C’est un domaine passionnant que j’ai vu sous différents angles. Si je pensais avoir fait le tour, je serais partie à la retraite, je n’aurais pas postulé aux CJ », estime-t-elle.