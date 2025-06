Les CJ définissent les lignes directrices qui les feront grandir

La stratégie 2040 repose sur trois axes prioritaires : le trafic régional de voyageurs, le transport de marchandises ainsi que le tourisme et les loisirs. « Pour pouvoir réaliser et construire ceci, on doit avoir les différents départements qui agissent », explique le directeur des CJ. Le document peut notamment favoriser la concrétisation d’un dossier d’envergure, Arc Express, qui prévoit de relier directement par le rail Delémont à La Chaux-de-Fonds. « Ce n’est pas Berne qui va porter notre projet. C’est à nous de le porter pour le développement de notre région », appuie Jean-Frédéric Python qui espère que le projet sera soutenu par la Confédération. La stratégie 2040 vise aussi un rapprochement avec TransN pour étoffer l’offre de transport et développer le RER à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’une collaboration opérationnelle étroite avec Car Postal. /nmy