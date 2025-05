Des bus à la place du train entre Le Noirmont et Les Breuleux

Pendant quasiment trois mois, Le Noirmont et Les Breuleux ne seront plus reliées par le train. Du 19 mai au 7 août, les Chemins de fer du Jura (CJ) vont mener un chantier de renouvellement de la voie ferrée entre les deux communes francs-montagnardes. Des bus de remplacement prendront le relais durant toute la période des travaux. Les CJ précisent que certains horaires ont pu être modifiés de quelques minutes. Ces adaptations sont consultables sur l’application des CFF et sur le site de la compagnie ferroviaire jurassienne.

En raison de travaux de réfection de la rue de la Gare aux Breuleux, de nouveaux points d’arrêt de bus ont été mis en place (photo ci-dessous). Et puis l’arrêt « Les Breuleux-Eglise » a été déplacé à l’arrêt « Les Breuleux, Haut-du-Village ». /comm-nmy