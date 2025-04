Une réforme de l’école secondaire pour renforcer l’apprentissage des langues

Une nouvelle grille horaire sera introduite pour les élèves jurassiens du niveau secondaire I à partir de la rentrée d’août 2026. La date n’a pas été choisie au hasard. Elle marquera l’entrée des jeunes Prévôtois dans l’école jurassienne. Les changements prévus ont été présentés par le Gouvernement jurassien.

La réforme met l’accent sur les langues avec une leçon de plus en anglais pour les 11S et une en allemand pour le niveau C. En outre, la pratique orale sera renforcée dans les deux langues. Le ministre de la Formation Martial Courtet veut ainsi se rapprocher de l’enseignement des autres cantons et répondre à une demande des milieux économiques : « Plus d’allemand et plus d’anglais parce qu’on a un peu de retard à ce niveau-là. Les entreprises qui sont de plus en plus tournées vers l’extérieur nous le disent. » Concrètement, des classes seront séparées en deux pour laisser parler les élèves. Un cours d’économie pratique se fera aussi une place dans le programme de 10S alors que les activités créatrices et manuelles seront introduites pour l’ensemble des écoliers.





Fin des options 1 à 4

Autre changement, la suppression des options 1 à 4 actuelles. À partir de 2026, les élèves pourront choisir entre quatre possibilités en 10S et 11S : le latin, l’italien, les activités techniques ou les mathématiques et sciences de la nature. Pour les 11S de niveau C, des leçons de techniques d’apprentissage et d’accompagnement de projet seront introduites. Selon Martial Courtet, « il faut rendre un peu plus individuel l’accompagnement. » Les Prévôtois ne seront pas dépaysés puisque de telles leçons existent déjà dans le canton de Berne.





« Le but n’était pas de faire des économies »

La dernière réforme date de 1993 et celle qui est prévue pour 2026 ne s’est pas faite sans grincements de dents, comme le sondage réalisé en 2024 dans les milieux concernés l’a révélé. Des ajustements significatifs ont été apportés. « Nous avons entendu les avis exprimés en consultation et nous avons écarté certains points de vigilance », admet Martial Courtet qui se réjouit de voir le projet aboutir.

Sur le plan financier, le canton économisera l’équivalent de quatre postes. « Il ne fallait pas que la réforme coûte plus cher, mais ce n’était pas le but de faire une économie. On compte sur 128 périodes de moins », explique le ministre de la Formation.