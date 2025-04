Raphaël Ciocchi candidat au Gouvernement jurassien

Raphaël Ciocchi brigue un siège au Gouvernement jurassien. La section du Parti socialiste de Courroux-Courcelon l’a annoncé ce vendredi par communiqué. Le président du PSJ, député et conseiller communal est donc candidat à la candidature aux côtés de la ministre sortante Rosalie Beuret Siess et le prévôtois Valentin Zuber. « Mon parcours a toujours été animé par la volonté de servir la collectivité et d’agir pour plus de solidarité et d’égalité des chances », a indiqué Raphaël Ciocchi, 41 ans, devant sa section et incarne une candidature « humaine, progressiste, dans un esprit de responsabilité et de fidélité aux valeurs socialistes », cite le communiqué.

Les membres du PSJ ont jusqu’au 30 avril pour présenter leur candidature. Le congrès du parti statuera le 27 juin.

La section Courroux-Courcelon a par ailleurs proposé quatre candidats à la Fédération de district en vue de l’élection au Parlement : le député Fabrice Macquat, la conseillère communale Jocelyne Mérat Diop, Maken Douma et Alain Lachat. /comm-tna-gtr