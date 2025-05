« Le lieu de mémoire est devenu objet d’histoire »

Le monument devenu symbole politique

Si la Sentinelle des Rangiers a été dressée pour rendre hommage à la Mobilisation de la Première Guerre mondiale, son symbole a progressivement changé pour devenir un signe de l’oppression de Berne. « Si le groupe Bélier et les séparatistes jurassiens ne s’étaient pas mobilisés pour faire connaître la cause jurassienne et pour protester contre la venue d’un conseiller fédéral et d’un conseiller d’Etat bernois en 1964, ce Fritz n’aurait pas eu une très grande importance », indique le Professeur d’histoire contemporaine. /ncp