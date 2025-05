Le Centre Jura soutient Martial Courtet

Le Centre Jura confirme sa confiance à Martial Courtet. La formation politique a publié un communiqué en ce sens ce lundi à la suite de l’enquête de RFJ diffusée jeudi sur le management du ministre. Le Centre Jura indique avoir rencontré Martial Courtet et que ce dernier lui a assuré qu’il prévoit « de prendre les mesures nécessaires pour faire toute la lumière » sur la situation au sein de son département et « être transparent ». Le parti « salue cette initiative » et se dit « convaincu que cela permettra d’éclaircir la situation ». « Dans l’attente de résultats et afin de ne pas tirer de conclusions hâtives, le Centre Jura réitère sa confiance à son ministre et recommande aux personnes qui seraient réellement affectées de s’adresser au groupe de confiance » dont dispose l’État. Il regrette, par ailleurs, que les témoignages relayés par RFJ « interviennent par le biais des médias et de manière anonyme ». Il estime qu’un recours par les employés concernés au groupe de confiance « aurait été préférable ». Le Centre Jura, enfin, « fait le constat d’une enquête à charges et de la divulgation d’éléments discutables ». /comm-fco