Une centaine d'ados investissent la Sociét'halle à Moutier

Des cris, des sourires, des chorégraphies. L'ambiance était résolument festive samedi soir à la Sociét'halle à Moutier. La 1ère édition de la soirée « Mastadinguerie » a mis le feu au centre-ville de la cité prévôtoise. Une soirée entièrement réservée aux adolescents âgés de 12 à 15 ans. Elle a été mise sur pied par les jeunes du SeJAC, le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires de Moutier. Une centaine de jeunes y ont participé. Certains vivaient d'ailleurs leur toute première expérience de soirée entre amis, sans la supervision des parents. « La vie sans les parents c'est très amusant même si on pourrait pas vivre sans mais quelques jours c'est très profitable », affirme avec aplomb le jeune Malick du haut de ses 12 ans. Une belle occasion pour faire la fête et s’amuser, mais aussi pour faire l’expérience de méthodes de préventions différentes autour de l’alcool. Julian Ferkovic, l'initiateur de cette manifestation, âgé de 17 ans, vivait sa première expérience en tant qu'organisateur de soirée. Bien qu'il ambitionnait de rassembler encore un peu plus de monde, le jeune homme est fier du travail accompli et n’exclut pas la tenue d’une 2ème édition prochainement, pourquoi pas ailleurs dans la région. /rme