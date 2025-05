Le ticket du Centre Jura validé par le congrès

Les membres du Centre Jura ont suivi sans discussion leur comité directeur en vue de l’élection au Gouvernement. Le congrès, qui était réuni mercredi soir à Alle, a approuvé à l’unanimité les cinq candidats proposés pour les cantonales du mois d’octobre. Le ticket sera donc bel et bien composé des deux ministres sortants, Martial Courtet et Stéphane Theurillat, ainsi que des députées Amélie Brahier et Anne Froidevaux et du conseiller municipal prévôtois Clément Piquerez.

Alors que son département va faire l’objet d’un audit, Martial Courtet est revenu dans son discours sur les révélations et les critiques liées à son management. Il a notamment reconnu être parfois impatient et maladroit. « Si j’ai blessé des personnes, je le regrette », a déclaré le ministre. Le moment prévu par le comité directeur pour que les membres puissent lui poser des questions n’a pas été utilisé. Personne ne s’est, en effet, annoncé pour faire une remarque ou interrogé Martial Courtet sur la situation. /alr