Quatre oppositions subsistent encore à la rénovation de Stockmar

D’ici à la reprise le 18 août, l’école devra être vidée. Les élèves prendront provisoirement leurs quartiers dans d’autres locaux. Six modules (de 45 à 50 écoliers chacun) iront à l’ancienne école Ste-Ursule, un dans le bâtiment du Contrôle et un au collège Thurmann. Les élèves seront sollicités durant les prochaines semaines pour le déménagement du matériel ainsi que les communes ajoulotes pour le déplacement des bancs et des meubles. /rce