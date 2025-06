A quatre mois des élections cantonales, les Vert-e-s Jura sortent du bois ! Sonia Burri-Schmassmann est candidate au Gouvernement jurassien pour le parti écologiste. Alors que les listes pour l’exécutif sont claires sur la droite de l’échiquier politique, les contours étaient encore flous à gauche. Les Vert-e-s ont entériné leur stratégie jeudi soir à l’occasion d’une réunion du comité directeur. Ils devraient partir avec une seule candidate au Gouvernement jurassien. La candidature de Sonia Burri-Schmassmann doit toutefois encore être officiellement approuvée par les membres en assemblée le 27 juin.





Ça ne se bouscule pas au portillon

Sonia Burri-Schmassmann devrait donc incarner un ticket unique pour le parti écologiste. Selon nos informations, la co-présidente des Verts aurait préféré un ticket à deux mais les autres papables ont décliné, à commencer par Pauline Godat, candidate malheureuse à la partielle l’an dernier face au centriste Stéphane Theurillat. La députée franc-montagnarde n’a pas souhaité se relancer dans une telle course cette année. Un temps évoqué, le député de Porrentruy Baptiste Laville nous a confié que « ce n’était pas le moment opportun » pour lui. Or, les Vert-e-s tenaient à avoir au moins un candidat « pour occuper le terrain », souffle-t-on au sein du parti... Ces derniers mois, les discussions autour d’une gauche plurielle avec le PS et le CS-POP ont capoté. Une alliance est en revanche faite avec le CS-POP dans la course au Parlement. Des listes communes seront établies pour les districts de Moutier et des Franches-Montagnes.

Enfin, du côté du CS-POP, trois noms se détacheraient dans la course au Gouvernement jurassien, selon nos informations. Le Delémontain Christophe Schaffter et l’Ajoulot d’adoption Pierluigi Fedele sont notamment évoqués. Une réunion du comité directeur est prévue le 16 juin. /jpi-mle