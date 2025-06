Deux candidats au Gouvernement pour le CS-POP et Gauche en Mouvement

CS-POP et Gauche en Mouvement lancent deux candidats dans la course au Gouvernement. Réunis en assemblée générale lundi soir, ce sont les candidats Christophe Schaffter, député sortant de 59 ans et avocat à Delémont, et Pierluigi Fedele, ancien député de 52 ans et directeur d’institution sociale habitant à Porrentruy, qui ont été désignés pour tenter leur chance à l’exécutif cantonal. Selon le communiqué, les premiers objectifs de cette campagne sont notamment de perturber les pronostics de l’élection au Gouvernement et de faire entendre la voix d’une gauche résolument opposée au capitalisme néolibéral et à ses ravages sociaux, culturels et environnementaux.

Le mouvement de gauche radicale jurassienne présentera également des candidats pour le Parlement dans tous les districts. À Moutier et aux Franches-Montagnes, les candidats du CS-POP et de Gauche en Mouvement partageront la liste avec les Verts. /comm-age