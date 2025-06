Les partis jurassiens devront être plus transparents

Les partis politiques devront être plus transparents dans le Jura. Le législatif cantonal a validé ce mercredi en deuxième lecture par 35 voix contre 22 la mise en œuvre de l’initiative populaire cantonale pour la transparence dans le financement des partis politiques. La majorité du Parlement est restée fidèle au texte voté en première lecture, au grand dam du Parti socialiste, à l’origine de l’initiative.

Les partis auront notamment l’obligation de publier le budget et la liste des dons avant un scrutin uniquement dans les communes de plus de 5'000 habitants, soit Delémont, Porrentruy, Haute-Sorne et Moutier. Le texte ne concernera « que 41% » de la population jurassienne, s’est insurgé Nicolas Girard (PS). En cas de manquement à cette nouvelle exigence de transparence, les contrevenants encourront une amende de 1'000 francs et non de 10'000 francs, comme proposé par le Gouvernement.

Les différentes prises par la majorité du législatif « vident la loi de sa substance », a dénoncé Sarah Gerster (PS), membre de la minorité de la commission. Le Parti socialiste a d’ailleurs prévenu : il réfléchit à lancer un recours devant la Cour constitutionnelle.

Cette loi devrait être effective dès le 1er septembre et s’appliquera en partie aux élections cantonales en octobre prochain. /gtr