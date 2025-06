Un restaurant à l'ancienne scierie des gorges de Moutier

Le projet lui trottait dans la tête depuis pas mal de temps : Eric Affolter, qui détient aussi un restaurant de L’Indus à Moutier d’ailleurs en pleine mutation, souhaitait proposer un lieu insolite où l’on pourrait « redéfinir certains codes de la cuisine ». L’ancienne scierie des gorges de Moutier, il est vrai, a tout d’un petit paradis si l’on s’en réfère au cadre : une nature verdoyante figée dans un cirque calcaire, avec une Birse qui s’y déploie dans ce qu’elle a de plus sauvage. La bâtisse elle-même n’est pas sans intérêt même si les travaux seront importants. Pour illustrer son ancienneté, on peut déjà la voir sur les cartes de 1876. D’une scierie, la construction est devenue centrale hydroélectrique sur le tard. Ses locaux supérieurs ont servi de dépôt, ont accueilli un commerce d'antiquitiés puis, plus récemment, un élevage de vers à farine. Le chemin pourrait être encore long avant de pouvoir goûter aux mets de ce futur restaurant, mais Eric Affolter n’est pas pressé. Les procédures administratives passées, et si tout se déroule selon ses plans, il prendra alors le temps d’affiner son projet. /oza