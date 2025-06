Inauguration officielle d’un symbole jurassien et festivités du 23 juin

Un des symboles du Jura rénové en septembre sera inauguré officiellement. L'écusson jurassien sur les hauteurs de Glovelier a retrouvé tout son éclat l'automne dernier et il sera fêté à l'occasion des festivités du 23 juin. Une marche partira de l'école primaire du village ce lundi à 11h pour arriver une heure plus tard au pied du drapeau, C'est là que la Bourgeoisie de Glovelier, propriétaire du site, a récemment aménagé un site de rencontre. À cette occasion, elle offrira les boissons et préparera le feu pour les grillades.

Les festivités du 23 juin sont aussi prévues à Montsevelier ce dimanche. Le maire de la commune Claude-Alain Chapatte et le président du Gouvernement jurassien Martial Courtet seront les orateurs sur les coups de 19h.

Aux Breuleux également, les 51 ans du plébiscite seront fêtés ce dimanche à l'initiative du Groupe Bélier. La fête aura lieu aux abords de l'école secondaire à partir de 18h. Trois orateurs sont annoncés : le président du Parlement jurassien Yann Rufer, un représentant du Mouvement autonomiste jurassien et un membre du Bélier. /rce