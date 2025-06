Sonia Burri-Schmassmann adoubée par son parti

Comme attendu, Sonia Burri-Schmassmann incarnera bien le ticket unique des Vert-e-s Jura au Gouvernement lors des élections cantonales cet automne. Sa candidature a été approuvée à l’unanimité ce vendredi soir par l’assemblée générale du parti qui s’est déroulée à Delémont en présence de la présidente des Verts suisses Lisa Mazzone. Sonia Burri-Schmassmann, co-présidente des Vert-e-s et députée suppléante au Parlement jurassien durant la dernière législature, avait officialisé sa candidature au début du mois lors d’un comité directeur.





« Une belle opportunité »

Elle a entre autres insisté sur sa volonté d’œuvrer en faveur du développement durable pour garantir une « bonne qualité de vie dans notre Canton du Jura », et pour la cause féminine afin de « contrer le masculinisme ». « J’estime aussi qu’il y a une belle opportunité, car je suis diplômée comme spécialiste en environnement et le ministre qui occupe actuellement ce département quitte son poste », a répété la candidate de Soyhières. « Ensemble, on peut tisser une belle toile », a-t-elle encouragé en sollicitant l’appui des membres pour la campagne qui se dessine.





Lisa Mazzone exhorte à la mobilisation

Lisa Mazzone a pointé des élections importantes pour le parti, notamment parce que « les phénomènes climatiques extrêmes marquent maintenant une réalité quotidienne de la Suisse, tout comme les villes qui se transforment et les problèmes de santé publique liés à cela ». La présidente des Verts suisses a encouragé et exhorté la section jurassienne à une forte mobilisation : « Quand il y a une montée de l’extrême droite, on a parfois l’impression que tout le monde a changé d’avis. Mais non, la mobilisation dans une campagne est importante, on peut inviter, inciter les gens à voter vert ». L’assemblée des Vert-e-s Jura, qui a réuni environ 25 personnes, a également approuvé le principe de listes communes au Parlement avec le CS-POP pour les districts de Moutier et des Franches-Montagnes, ainsi que les 60 candidatures pour le législatif. /jpi