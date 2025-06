Tétralyre fait son Revira mais toujours sur du folk en patois jurassien

Un nouveau groupe de musique remet à l’honneur de vieilles chansons populaires en patois jurassien. La formation baptisée « Revira » prend la succession de Tétralyre, le groupe de folk jurassien qui avait connu le succès à la fin des années 70. Elle est composée d’un des anciens membres de Tétralyre, Pierre-André Chevalier, et de deux jeunes musiciennes, Eva et Juliette Colomb. Les premiers concerts de Revira auront lieu du 4 au 9 juillet dans différents lieux du Jura dans le cadre du spectacle « Çtééci pe çtuli » qui avait déjà été joué l’an dernier et qui s’articule autour de contes et légendes du Jura. Pierre-André Chevalier souhaitait depuis longtemps remettre un groupe sur pied dans l’esprit de Tétralyre mais sans pouvoir trouver de musiciens. « Par un coup de chance, je suis tombé en septembre dernier sur Eva Colomb et sa sœur et on s’est mis ensemble pour fonder ce nouveau groupe, Revira », précise l’habitant du Noirmont. Comme à l’époque de Tétralyre, la nouvelle formation jouera des chansons populaires anciennes, la plupart en patois jurassien, qui datent de la fin XIXe et du début du XXe siècle. La philosophie reste identique et consiste à sauvegarder un patrimoine régional en l’adaptant à des tonalités folk mais avec un côté transgénérationnel. Revira est donc composé d’Eva Colomb qui est à la flûte et au chant, de Juliette Colomb au violon, à la mandoline et au chant et de Pierre-André Chevalier à la guitare et aux arrangements musicaux. Le groupe accueillera un nouveau musicien dès l’automne prochain, en l’occurrence le célèbre accordéoniste Jérôme Courbat.