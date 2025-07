Le Bus Tour de « La Matinale » à Moutier

Après la cour du Château à Delémont, le Bus Tour de « La Matinale » a fait halte à la gare de Moutier ce mardi. La cité prévôtoise deviendra jurassienne dans six mois jour pour jour, le 1er janvier 2026. A cette occasion, le maire Marcel Winistoerfer, le responsable du pilotage du transfert de la ville Patrick Cerf, et Patrick Dujany, alias Duja, ont été les invités de « La Matinale ». RFJ a aussi évoqué la gare de Moutier qui subit actuellement plusieurs chantiers importants et la dernière Braderie « bernoise » qui se tiendra en août. Retrouvez le programme du Bus Tour ici. /mmi