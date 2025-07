Le Centre et le PCSI saluent les restrictions à la piscine de Porrentruy

Le Centre et le PCSI apportent leur soutien au Conseil municipal de Porrentruy, qui a décidé de retreindre l’accès à la piscine jusqu'au 31 août. Dans un communiqué commun transmis jeudi, les deux partis jurassiens qualifient cette décision de « nécessaire, temporaire et largement instrumentalisée ». Selon eux, la mesure qui limite l’accès aux personnes de nationalité suisse, aux titulaires d’un permis d’établissement ou d’un permis de travail suisse vise à garantir la sécurité, la tranquillité et le respect dus à tous les utilisateurs de cet espace public et n’a rien de xénophobe. « Il est important de rappeler que cette décision n’est intervenue qu’en dernier recours. De nombreuses et coûteuses mesures avaient été prises en amont », écrivent le Centre Jura et le PCSI Jura, qui déplorent la récupération politique qu’en ont fait certains partis ou acteurs politiques. /comm-emu