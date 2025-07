Coupe de Suisse de football : un défi sécuritaire important

La Coupe de Suisse de football va donner du fil à retordre à la police cantonale jurassienne. Du 15 au 17 août, dans l’ordre, Ajoie-Monterri reçoit la visite de Sion, Diaspora celle de Neuchâtel Xamax et Courtételle celle des Young Boys. La venue de deux Super League et d’une Challenge League dans le Jura va offrir aux passionnés du ballon rond un week-end de fête, mais il s’agit avant tout d’un défi d’organisation et de sécurité. Les contours du dispositif ne sont pas encore connus précisément, mais ce qui est sûr, c’est qu’une grande partie des effectifs de la police cantonale jurassienne seront mobilisés, selon elle. Une phase d’évaluation a débuté pour juger les risques liés à chaque rencontre. Des contacts ont ainsi été pris avec les différents clubs pour connaitre la turbulence des différents groupes de supporters.

Un dispositif sera ensuite mis en place sur la voie publique par la police cantonale jurassienne et la sécurité dans les stades sera assurée par des entreprises privées aux frais des clubs. Si le week-end s’annonce assez inédit pour les forces de l’ordre de notre région en raison de l’accumulation des évènements, elles restent confiantes, car pour elles, ces rencontres ne devraient pas être à haut risque. La police rappelle encore qu’elle a l’habitude de gérer ce genre de rencontre, puisque ce ne sont pas les premières. À noter que par le passé, elle avait fait face à des situations plus délicates avec deux rencontres de ce type en même temps.





Un travail dans l’urgence pour les clubs

Si la joie était au rendez-vous au moment du tirage, il a fallu rapidement se mettre au travail pour organiser tout cela. Diaspora a validé son concept de sécurité ce lundi. Le club jouera à La Blancherie et compte un budget de 10 à 15'000 francs pour la sécurité de cette rencontre. Six agents de sécurité ont déjà été engagés. De leur côté, Courtételle et Ajoie-Monterri sont en attente de certaines réponses du Canton et de la police pour pouvoir définitivement dessiner les contours de l’évènement. Une chose est sûre, les trois clubs veulent faire de leur mieux pour accueillir un maximum de spectateurs dans les meilleures conditions possibles. /lge