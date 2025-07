Le CSEM apprend à l’lA à oublier

Autre exemple, le CSEM met au point actuellement un système qui permet de capter les battements de cœur d’une personne grâce à une caméra. Les employés du Centre suisse d’électronique et de microtechnique servent de cobaye pour le développement de cette application, soit une population avec notamment une tranche d’âge et une ethnicité bien définie. « Si on prend cette application médicale et qu’on veut la mettre en Afrique, par exemple, ça ne va pas fonctionner », explique Nadim Maamari, le responsable du département du système d’intelligence artificielle embarquée. Avec le modèle d’IA qui oublie les données biométriques, dont l’âge et l’ethnicité, cette application médicale pourrait fonctionner n’importe où.