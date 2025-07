Des critiques socialistes sur les restrictions à la piscine de Porrentruy

Les restrictions d’accès à la piscine en plein air de Porrentruy continuent à faire des vagues. La Fédération socialiste d’Ajoie et du Clos-du-Doubs « s’oppose à cette mesure qui sanctionne toute une population ». Elle la juge « excessive » et estime que la pesée des intérêts n’a pas été examinée suffisamment en détail afin de « choisir une solution pour répondre à ce vrai problème que sont les incivilités dans l’espace public ». La Fédération socialiste d’Ajoie et du Clos-de-Doubs affirme qu’il était possible, par exemple, de définir un ratio entre indigènes et non-indigènes dans le but de favoriser l’accès de l’infrastructure aux personnes résidentes. Elle estime, enfin, que la piscine en plein air de Porrentruy « doit faire évoluer son mode de fonctionnement ». Elle suggère ainsi « la formation du personnel dans des domaines comme la gestion des conflits et la gestion des harcèlements de type sexiste, l’engagement de travailleurs sociaux et l’engagement d’agents de sécurité formés aux règles et usages en vigueur à la piscine ». /comm-fco