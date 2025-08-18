Les « exilés » du collège Stockmar ont posé leur cartable

Depuis ce lundi, les 273 élèves de l’établissement bruntrutain sont scolarisés dans trois endroits ...
Les « exilés » du collège Stockmar ont posé leur cartable

Depuis ce lundi, les 273 élèves de l’établissement bruntrutain sont scolarisés dans trois endroits différents. La rentrée s’est déroulée sans problème, mais avec quelques changements d’habitudes.

Douze classes comme celle-ci sont accueillies à l'ancienne école Sainte-Ursule. Douze classes comme celle-ci sont accueillies à l'ancienne école Sainte-Ursule.

C’était la rentrée ce lundi pour les élèves jurassiens. Une rentrée marquée par un changement de locaux pour les 273 écoliers du collège Stockmar à Porrentruy. Avec la rénovation des bâtiments à l’avenue Auguste-Cuenin, ils sont contraints de s’exiler durant les deux prochaines années. Les six classes de neuvième année suivent les cours au collège Thurmann et dans l’immeuble du Contrôle. Les douze classes de dixième et onzième année ont posé leur cartable dans l’ancienne école Saint-Ursule (fermée en 2022) qui a été adaptée en fonction des besoins.

Le directeur Patrick Bandelier avoue que cette rentrée était particulière : « Apparemment, tout se passe bien. Tout le monde est au bon endroit. Le plus compliqué était d’établir l’horaire. Chapeau à mon directeur adjoint ! Il a fallu aussi régler la logistique. »

Patrick Bandelier : « Il y a un petit côté excitant. »

Ecouter le son

Aux profs de se déplacer

Pour la cinquantaine d'enseignants, un autre changement est intervenu. Ils devront se déplacer rapidement sur trois sites éloignés les uns des autres. Jusqu’ici, les élèves passaient d’une classe à l’autre pour suivre leurs cours « Il est plus simple et moins dangereux de déplacer les enseignants plutôt que des classes entières. » La Municipalité de Porrentruy a mis cinq places de parc à disposition et l’école propose aussi des vélos électriques pour se déplacer.

Patrick Bandelier : « Il a fallu faire preuve d’un peu d’ingéniosité. »

Ecouter le son

Les bâtiments de Sainte-Ursule et ceux du collège Thurmann sont éloignés de près d’un kilomètre et demi. /rce


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Café des arts » : Cyrano de Bergerac par les Funambules

« Café des arts » : Cyrano de Bergerac par les Funambules

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 11:10

« Les Nouvelles du champ » : Jérémie Gerber

« Les Nouvelles du champ » : Jérémie Gerber

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 11:12

Un livre pour trois regards d’artistes sur le territoire jurassien

Un livre pour trois regards d’artistes sur le territoire jurassien

Région    Actualisé le 17.08.2025 - 10:03

Une sensibilisation à la violence domestique pour la rentrée scolaire dans le Jura

Une sensibilisation à la violence domestique pour la rentrée scolaire dans le Jura

Région    Actualisé le 17.08.2025 - 09:00

Articles les plus lus

La chapelle de Bonembez reprend vie à l’Assomption

La chapelle de Bonembez reprend vie à l’Assomption

Région    Actualisé le 15.08.2025 - 14:19

Un premier recours de Belprahon refusé sur la scolarisation

Un premier recours de Belprahon refusé sur la scolarisation

Région    Actualisé le 16.08.2025 - 09:44

Le corps de la sorcière au cœur d’un livre

Le corps de la sorcière au cœur d’un livre

Région    Actualisé le 16.08.2025 - 10:53

Un « Léopard de demain » pour la Jurassienne Camille Surdez

Un « Léopard de demain » pour la Jurassienne Camille Surdez

Région    Actualisé le 16.08.2025 - 17:22