Les « exilés » du collège Stockmar ont posé leur cartable

C’était la rentrée ce lundi pour les élèves jurassiens. Une rentrée marquée par un changement de locaux pour les 273 écoliers du collège Stockmar à Porrentruy. Avec la rénovation des bâtiments à l’avenue Auguste-Cuenin, ils sont contraints de s’exiler durant les deux prochaines années. Les six classes de neuvième année suivent les cours au collège Thurmann et dans l’immeuble du Contrôle. Les douze classes de dixième et onzième année ont posé leur cartable dans l’ancienne école Saint-Ursule (fermée en 2022) qui a été adaptée en fonction des besoins.

Le directeur Patrick Bandelier avoue que cette rentrée était particulière : « Apparemment, tout se passe bien. Tout le monde est au bon endroit. Le plus compliqué était d’établir l’horaire. Chapeau à mon directeur adjoint ! Il a fallu aussi régler la logistique. »