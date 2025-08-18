Les « exilés » du collège Stockmar ont posé leur cartable

C’était la rentrée ce lundi pour les élèves jurassiens. Une rentrée marquée par un changement de locaux pour les 273 écoliers du collège Stockmar à Porrentruy. Avec la rénovation des bâtiments à l’avenue Auguste-Cuenin, ils sont contraints de s’exiler durant les deux prochaines années. Les six classes de neuvième année suivent les cours au collège Thurmann et dans l’immeuble du Contrôle. Les douze classes de dixième et onzième année ont posé leur cartable dans l’ancienne école Saint-Ursule (fermée en 2022) qui a été adaptée en fonction des besoins.
Le directeur Patrick Bandelier avoue que cette rentrée était particulière : « Apparemment, tout se passe bien. Tout le monde est au bon endroit. Le plus compliqué était d’établir l’horaire. Chapeau à mon directeur adjoint ! Il a fallu aussi régler la logistique. »
Patrick Bandelier : « Il y a un petit côté excitant. »
Aux profs de se déplacer
Pour la cinquantaine d'enseignants, un autre changement est intervenu. Ils devront se déplacer rapidement sur trois sites éloignés les uns des autres. Jusqu’ici, les élèves passaient d’une classe à l’autre pour suivre leurs cours « Il est plus simple et moins dangereux de déplacer les enseignants plutôt que des classes entières. » La Municipalité de Porrentruy a mis cinq places de parc à disposition et l’école propose aussi des vélos électriques pour se déplacer.
Patrick Bandelier : « Il a fallu faire preuve d’un peu d’ingéniosité. »
Les bâtiments de Sainte-Ursule et ceux du collège Thurmann sont éloignés de près d’un kilomètre et demi. /rce