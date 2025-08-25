« Café des Arts » : Jean-Christophe Guédon

Le verbe du poète et chansonnier Jean-Villard Gilles va se déguster vendredi à Delémont. L'artiste aurait 130 ans et laisse de nombreux textes et chansons empreints du terroir vaudois mais qui s’adaptent à toutes les terres, puisque même Jacques Brel s’est inspiré de l’un des textes de Gilles pour l’une de ses chansons.

Ce vendredi, le jeune comédien Jean-Christophe Guédon va donc dire les textes de Gilles, sans les chanter, ce qui permet de mieux savourer les subtilités du vocabulaire du poète, dont l’accent ne l’a pas empêché de faire carrière à Paris. Mais qu’est-ce qui motive un comédien de moins de 30 ans à se lancer dans une telle aventure ? Jean-Christophe Guédon.