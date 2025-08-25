Commentaire : l’élection au Parlement jurassien ou quand la majorité ne tient qu’à un fil… prévôtois

Comme pour l’élection au Gouvernement, le scrutin au Parlement s’annonce inédit en raison de l’arrivée de Moutier dans le Jura. La cité prévôtoise, en tant que quatrième district, pourrait rebattre les cartes. Plusieurs raisons à cela. La première est purement mathématique. Moutier bénéficiera de sept sièges. Le district de Delémont en perdra quatre, celui de Porrentruy deux et celui des Franches-Montagnes un. Impossible, à ce stade, de déterminer si certains partis perdront des plumes dans l’affaire ou si cette nouvelle répartition des sièges débouchera sur un rééquilibrage à somme nulle ou quasi nulle. La deuxième raison porte sur la mobilisation des électeurs antiséparatistes à Moutier. Une participation importante de cet électorat ferait, évidemment, les affaires de l’UDC qui qui pourrait miser sur deux, voire trois sièges, à Moutier. La dernière raison tient à la composition actuelle du Parlement jurassien. La majorité de centre-droit se monte aujourd’hui à 32 députés sur 60 sièges. Un glissement de quelques fauteuils pourrait faire basculer le législatif au centre-gauche. L’élection au Parlement s’annonce ainsi aussi incertaine et aussi déterminante que celle au Gouvernement.