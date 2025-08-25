Des candidats en baisse pour l’élection au Parlement jurassien

Le nombre de candidats au Parlement jurassien est en baisse. À l’issue du délai de dépôt des listes ce lundi, 404 personnes ont fait acte de candidature sur 28 listes afin de repourvoir les 60 sièges du législatif. Un chiffre en baisse par rapport aux élections d’il y a quatre ans, où 457 personnes s’étaient présentées. Elles étaient 426 en 2015. À noter que 132 femmes se portent candidates, soit un tiers des candidatures.

Seuls les Vert’libéraux présentent une liste uniquement à Delémont et Porrentruy. Tous les autres partis sont présents dans les quatre districts.

Le CS-POP et Gauche en Mouvement présentent une liste dans les districts de Delémont et Porrentruy. Des listes communes entre le CS-POP, Les Vert-e-s et Les Jeunes Vert-e-s ont été déposées dans les Franches-Montagnes et à Moutier. Les Vert-e-s se présentent en revanche seuls dans les districts de Delémont et de Porrentruy.

Huit députés et deux suppléants ont renoncé à briguer un nouveau mandat : Philippe Bassin (Les Vert-e-s), Magali Rohner (Les Vert-e-s), Roberto Segalla (Les Vert-e-s), Nicolas Maître (PS), Blaise Schüll (PCSI), Bernard Studer (Le Centre), Ernest Gerber (PLR) et Michel Périat (PLR), ainsi que Jean-François Lovis (PCSI) et Vincent Schmitt (Les Vert-e-s).

Six députés et deux suppléants ont atteint la limite de trois mandats successifs et ne peuvent pas se représenter. Il s’agit de Raphaël Ciocchi (PS), Claude Schlüchter (PSJ, Jean-Jacques Aubry (Le Centre), André Henzelin (PLR), Yves Gigon (UDC), Romain Schaer (UDC) ainsi que les suppléants Raoul Jaeggi (PVL) et Claude Gerber (UDC).