Des candidats en baisse pour l’élection au Parlement jurassien

Au total, 404 personnes se sont portées candidates pour un siège au législatif ce lundi. Un chiffre en baisse par rapport aux dernières élections cantonales en 2020.

Au total, 404 candidatures au Parlement ont été enregistrées au délai du dépôt des listes ce lundi, soit 53 de moins qu'en 2020. (Photo d'archive : Georges Henz). Au total, 404 candidatures au Parlement ont été enregistrées au délai du dépôt des listes ce lundi, soit 53 de moins qu'en 2020. (Photo d'archive : Georges Henz).

Le nombre de candidats au Parlement jurassien est en baisse. À l’issue du délai de dépôt des listes ce lundi, 404 personnes ont fait acte de candidature sur 28 listes afin de repourvoir les 60 sièges du législatif. Un chiffre en baisse par rapport aux élections d’il y a quatre ans, où 457 personnes s’étaient présentées. Elles étaient 426 en 2015. À noter que 132 femmes se portent candidates, soit un tiers des candidatures.

Seuls les Vert’libéraux présentent une liste uniquement à Delémont et Porrentruy. Tous les autres partis sont présents dans les quatre districts.

Le CS-POP et Gauche en Mouvement présentent une liste dans les districts de Delémont et Porrentruy. Des listes communes entre le CS-POP, Les Vert-e-s et Les Jeunes Vert-e-s ont été déposées dans les Franches-Montagnes et à Moutier. Les Vert-e-s se présentent en revanche seuls dans les districts de Delémont et de Porrentruy.

Huit députés et deux suppléants ont renoncé à briguer un nouveau mandat : Philippe Bassin (Les Vert-e-s), Magali Rohner (Les Vert-e-s), Roberto Segalla (Les Vert-e-s), Nicolas Maître (PS), Blaise Schüll (PCSI), Bernard Studer (Le Centre), Ernest Gerber (PLR) et Michel Périat (PLR), ainsi que Jean-François Lovis (PCSI) et Vincent Schmitt (Les Vert-e-s).

Six députés et deux suppléants ont atteint la limite de trois mandats successifs et ne peuvent pas se représenter. Il s’agit de Raphaël Ciocchi (PS), Claude Schlüchter (PSJ, Jean-Jacques Aubry (Le Centre), André Henzelin (PLR), Yves Gigon (UDC), Romain Schaer (UDC) ainsi que les suppléants Raoul Jaeggi (PVL) et Claude Gerber (UDC).

Répartition des sièges modifiée

Actuellement, le Parlement jurassien est constitué comme suit : 2 sièges pour le CS-POP, 7 pour Les Vert-e-s, 13 pour le PS, 6 pour le PCSI, 15 pour Le Centre, 2 pour le PVL, 8 pour le PLR et 7 pour l’UDC.

Avec le transfert de Moutier dans le canton du Jura, le partage des sièges au Parlement entre les districts a été modifié pour la prochaine législature. Delémont comptera 26 députés, Porrentruy 18, les Franches-Montagnes 9 et Moutier 7. La cité prévôtoise constituera une circonscription distincte pour l’élection au législatif. L'élection au Parlement jurassien est fixée au dimanche 19 octobre prochain. /gtr


