Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement

Les dernières listes pour les élections cantonales jurassiennes ont été déposées ce lundi avant ...
Les dernières listes pour les élections cantonales jurassiennes ont été déposées ce lundi avant midi. Au total, 18 candidats visent un siège au Gouvernement jurassien. Le ministre Martial Courtet est candidat indépendant.

Au total, 18 candidats brigueront l’un des 5 sièges aux Gouvernement jurassien. (Photo d’archives.) Au total, 18 candidats brigueront l’un des 5 sièges aux Gouvernement jurassien. (Photo d’archives.)

Au total, ils seront 18 candidats à briguer un siège à l’exécutif jurassien lors des élections cantonales 2025. À l’issue du délai de dépôt des listes ce lundi à midi, 18 candidats issus de dix listes différentes sont en lice pour l’élection au Gouvernement jurassien. Deux candidatures de dernière minute ont été déposées lundi matin, à savoir Pascal Prince pour le mouvement HelvEthica et Martial Courtet comme indépendant.

Trois des cinq membres du Gouvernement actuel souhaitent poursuivre l’aventure : Rosalie Beuret Siess (PS), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Martial Courtet (indépendant). Au total, treize hommes et cinq femmes visent un siège. En 2020, ils étaient huit hommes et cinq femmes. /mlm

Martial Courtet : « J'ai beaucoup hésité. »

