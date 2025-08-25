Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement

Au total, ils seront 18 candidats à briguer un siège à l’exécutif jurassien lors des élections cantonales 2025. À l’issue du délai de dépôt des listes ce lundi à midi, 18 candidats issus de dix listes différentes sont en lice pour l’élection au Gouvernement jurassien. Deux candidatures de dernière minute ont été déposées lundi matin, à savoir Pascal Prince pour le mouvement HelvEthica et Martial Courtet comme indépendant.

Trois des cinq membres du Gouvernement actuel souhaitent poursuivre l’aventure : Rosalie Beuret Siess (PS), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Martial Courtet (indépendant). Au total, treize hommes et cinq femmes visent un siège. En 2020, ils étaient huit hommes et cinq femmes. /mlm