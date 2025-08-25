Le PLRJ dément soutenir Martial Courtet

Le Parti libéral-radical s’est fendu d’un communiqué ce lundi après-midi après la publication ...
Le PLRJ dément soutenir Martial Courtet

Le Parti libéral-radical s’est fendu d’un communiqué ce lundi après-midi après la publication d’une information selon laquelle le maire PLR des Breuleux Renaud Baume a récolté une trentaine de signatures pour la candidature indépendante du ministre sortant.

Martial Courtet ce lundi midi après avoir officialisé sa candidature comme indépendant auprès de la Chancellerie. Martial Courtet ce lundi midi après avoir officialisé sa candidature comme indépendant auprès de la Chancellerie.

Face aux rumeurs, le PLRJ a tenu ce lundi après-midi à clarifier sa position : le parti « ne soutient pas la candidature de Martial Courtet ». L’envoi du communiqué intervient peu après la publication d’un article par nos confrères du « Quotidien jurassien », révélant qu’un nombre important de signatures en faveur de la candidature indépendante du ministre centriste sortant, accablé par un audit et écarté par son parti, ont été récoltées dans le village des Breuleux. « Lui-même signataire, le maire PLR des Breuleux Renaud Baume en a récolté 30 autres dans son village », écrit le QJ avec la confirmation de Renaud Baume. Cinquante signatures sont nécessaires pour avaliser une candidature, Martial Courtet en aurait déposé 95 ce lundi matin auprès de la Chancellerie d’État.


« Problématique » pour le parti

Contactée, la présidente du PLRJ Irène Donzé explique avoir contacté Renaud Baume ce lundi à la suite de « rumeurs persistantes entendues durant le week-end de plusieurs sources concordantes ». « Il a admis avoir procédé à cette récolte de signatures pour différentes raisons », confirme Irène Donzé, qualifiant la démarche individuelle du maire des Breuleux de « problématique » pour le parti. « Nous avons une stratégie en faveur de notre candidat Martin Braichet, et ce type d’action en faveur d’un candidat adverse dessert la stratégie du parti », souffle la présidente du PLRJ. Le sujet risque d’ailleurs d’être évoqué vendredi à l’occasion d’une assemblée du Parti libéral-radical. /comm-jpi


Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

