Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Le Ministère public jurassien ouvre une instruction contre inconnu pour fraude électorale, éventuellement tentative, éventuellement faux dans les titres, annoncent les autorités dans un communiqué mardi en fin de journée. De possibles irrégularités dans une liste de parrainage du ministre sortant Martial Courtet ont été soulevées par « La Torche ».

L’une de ses publications révèle que « 10 à 11 signatures qui très clairement avaient exactement le même style » sur la liste de Martial Courtet, affirmant avoir été témoin d’un « malaise à la Chancellerie » face à des similitudes troublantes. Sous-entendu : une même main pourrait être à l’origine d’une dizaine de signatures. Selon la Chancellerie d’Etat, il n’y a pas de quoi invalider la candidature de Martial Courtet qui contenait bien plus de paraphes (95) que les 50 nécessaires. Mais les soupçons sont suffisants pour justifier une enquête du Ministère public sur le plan pénal.

Ces signatures concerneraient la ville de Delémont, selon « La Torche ». A la Chancellerie delémontaine que nous avons contactée, David Comte préposé au contrôle des habitants, nous a confié n’avoir « rien remarqué » de louche. Il contrôle les noms, prénoms, naissances, domiciliations et droits civiques des signataires. « Ça fait 20 ans que je fais ça, j’ai plutôt l’œil... mais on ne s’attarde pas non plus sur les signatures, ce n’est pas notre rôle ni notre mandat », confie-t-il. La procureure générale Frédérique Comte a saisi ce mardi la liste de parrainage en question dans les locaux de la Chancellerie d’Etat. Vu l’urgence, le Ministère public veut aller vite : des résultats des premières investigations sont attendues d’ici la fin de semaine.

Nous rappelons que cette instruction est ouverte contre inconnu et qu’à ce stade toutes les personnes ayant participé à l’élaboration de la liste de Martial Courtet sont présumées innocentes. /jpi